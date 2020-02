Alianza Lima se estrenó en el Torneo Apertura de la Liga 1 2020 con una derrota por 3-2 contra Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul comenzó ganando con goles de Arroé y Ascues, mientras que el cuadro Huánuco se llevó el triunfo con goles de Maidana y doblete de Pajoy.

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, quedó muy molesto por el mal debut en el torneo local y criticó el arbitraje de Augusto Menéndez quien cobró un polémico penal a favor de la visita y que significó el empate.

“No quiero pensar que es digitado, no quiero meter la pata. Toda la prensa dice que no fue penal, eso va a traer cola. Somos un equipo que intentamos no protestar y no complicarle la vida al árbitro, pero siempre se equivocan en nuestra contra”, dijo Bengoechea en conferencia de prensa.

“Me gustarían que se pongan en el lugar del técnico de Alianza y vivan lo que se vive aquí. Yo considero que debe haber VAR para todos los partidos, no para algunos”, agregó el estratega uruguayo.

Los hinchas blanquiazules llenaron las cuatro tribunas de Matute y alentaron hasta el último minuto, sin embargo, quedaron disconformes con el resultado y algunos criticaron el planteamiento de Bengoechea. Ante ello, el técnico aliancista les dejó un contundente mensaje.

“Lo que menos quiero es vender humo. Yo llegué en el 2017 al club, había mucha duda. Luego nos ganamos la confianza. Es impresionante lo hace la gente de Alianza. Apoyó desde el inicio. Pero el día que más dolió fue ante Binacional, porque nos faltó hacer un gol y aun así nos siguieron alentando. Yo no quiero que la gente que me quiera porque vendo humo”, concluyó.