Con entusiasmo, ardua preparación y convicción de ganarlo todo, la selección peruana de futsal partió hacia Brasil para representarnos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2020 en Lituania.

El equipo encabezado por Francisco Franco de Almeida Castelo Branco o conocido en el deporte como ‘Chicao’ se dirigió a Carlos Barbosa este jueves en búsqueda de uno de los cuatro cupos para participar en la competencia más importante del fútbol sala. La selección peruana integra el Grupo A junto con Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil, a pesar de que se medirá ante potencias como el anfitrión (el ‘Scratch’) en la etapa clasificatoria, el DT del equipo nacional apuesta a que sus pupilos harán una gran labor.

“Temor no hay, hay respeto. Yo no puedo salir a jugar sabiendo que voy a perder. Nosotros ya ganamos en la Liga Sudamericana al campeón Mundial Argentina en Buenos Aires y por qué no hacerlo una vez más. Sabemos que va a ser difícil, pero también sabemos que somos capaces de hacer grandes partidos. Todo está muy parejo”, expresó ‘Chicao’.

Y con el entusiasmo que le generan los seis meses de intenso entrenamiento, el técnico brasileño promete compromiso de sus pupilos, pues sea el rival que sea, el equipo se alineará al perfil que la afición espera.

“Puede faltar cualquier cosa, menos trabajo y entrega, porque lo vamos a dar todo. Las expectativas siempre son buenas y nosotros tenemos un buen grupo de profesionales”, sostuvo sobre su plantel compuesto por 14 jugadores que –en su mayoría– obtuvieron la medalla de bronce en los Bolivarianos de Santa Marta el 2017.

Una de las voces más importantes del equipo es Samuel Angulo de 31 años, quien expresó con contundencia la seguridad que los elementos de la bicolor tienen para regresar con las manos llenas.

“Todos los equipos son difíciles, tienen jugadores en Europa, y Argentina y Brasil siempre son candidatos, pero nosotros venimos trabajando a base de lo bueno que tenemos y vamos a luchar por los cupos libres”, expuso.

La pelota rodará en la competencia y el elenco peruano debutará el primer día ante Ecuador a las 4:30 p.m. en las instalaciones del complejo Sergio Luis Guerra buscando un triunfo que ayude en el camino hacia una clasificación.