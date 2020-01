Alfredo Saldívar, guardameta de Pumas de la UNAM, fue atacado junto a su esposa Mariana Clemente por miembros de la Policía de Ciudad de México. La pareja sentimental del ‘Pollo’ difundió videos luego de que los efectivos detuvieran el coche en Avenida Revolución.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Mariana Clemente mostró las heridas y rasguños que le hicieron los policías de CDMX. Cabe resaltar que la esposa de Saldívar mencionó que lleva 18 semanas de embarazo, dato que indignó a los usuarios de las redes sociales.

“Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa; al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, se puede leer en la publicación de Mariana; además, acompañó el texto con fotos de sus heridas, de la patrulla y de los policías que iban en motocicleta.

Para guardar mayor evidencia de lo ocurrido, el ‘Pollo’ Saldívar registró el momento en su teléfono celular desde el interior de su vehículo. Captó el instante en el que uno de los efectivos policiales jalonea a su esposa; al mismo tiempo, otro de los policías intenta bajar al portero de Pumas del coche.

Cabe mencionar que antes de lo ocurrido, Saldívar asegura que el oficial lo amedrentó y le dijo que le “va a quitar la sonrisa de un ‘vergazo’".

Todavía se desconoce los motivos por los cuales la pareja de esposos fue detenida en la Avenida Revolución en Ciudad de México. Tampoco se determinó por qué se comportaron de esa forma los miembros de la Policía de CDMX.