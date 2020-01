El fútbol peruano hizo historia en la final del año pasado al incluir por primera vez al VAR en un partido del torneo local. Diversas voces, incluida la del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, aseguraron que se usaría dicha tecnología para esta campaña. Sin embargo, esto tendrá que esperar.

De acuerdo a lo indicado por Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, el campeonato de este año no incluirá al VAR, por lo menos en la primera rueda. El directivo señaló que la implementación del videoarbitraje en nuestro país no sería posible por cuestiones pendientes en logística.

“Hoy la Libertadores, Sudamericana, Eliminatorias y Copa América se juegan con VAR y deberíamos acostumbrarnos. Nuestra intención era implementarlo al inicio de este año, pero por temas de infraestructura y logística no será posible” declaró en diálogo con el diario Depor.

Agregó que para tener este sistema en el Perú primero se debe contar con buena infraestructura en los estadios que permitan colocar "cámaras en lugares estratégicos. Una vez resueltos los problemas técnicos, vendrán de la Conmebol, a través de la FPF, a capacitar a los árbitros”, explicó.

No obstante, no se descartó del todo que el videoarbitraje finalmente pueda estar presente en el Torneo Clausura, aunque para ello será necesaria una reestructuración en los recintos donde se jugarán los partidos del fútbol peruano. De todas formas, no sería posible usar el VAR en todos los duelos..

“Una vez implementado el VAR, los 10 partidos de la fecha entrarían a un sorteo para su elección y de esta forma todo sea transparente”, agregó Villavicencio.

Anthony Rosell se convirtió en el primer expulsado en el fútbol peruano como consecuencia del uso del VAR.

La primera vez que se usó el VAR en un partido de la liga local fue en la final de ida entre Binacional y Alianza Lima, el 8 de diciembre del 2019. En aquella oportunidad, el árbitro Michael Espinoza expulsó al jugador blanquiazul Anthony Rosell luego de revisar la jugada en la cámara.