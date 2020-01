Un León rugirá en La Bombonera. Carlos Zambrano fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Boca Juniors en una nutrida conferencia de prensa. Cuando abordaron al peruano por su nueva experiencia en Argentina, el defensa dejó un mensaje que inspira a la hinchada xeneize.

“Es prácticamente un sueño que tenía de pequeño, tuve una que otras ofertas pero al escuchar Boca automáticamente cerré las otras puertas y me concentré solo en Boca. Me siento muy contento de estar aquí, al hablar con Román (Riquelme) y el Chelo (Delgado) me daban muchos consejos de lo que es este mundo así que la tengo muy clara”, declaró el León para la prensa local.

Boca Juniors ficha a Carlos Zambrano

Carlos Zambrano estampó su firma por tres temporadas en las que defenderá los colores de Boca Juniors.

El zaguero de 30 años de edad llega al club argentina luego de su paso sin muchas luces en el Dinamo Kiev de Ucrania. En la última temporada con el club ucraniano no fue tomado en cuenta por lo que no acumuló minutos de juego.