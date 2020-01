Carlos Zambrano al ser presentado en Boca Juniors: “Cumplo un sueño que tenía de pequeño” [VIDEO]

Un León rugirá en La Bombonera. Carlos Zambrano fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Boca Juniors en una nutrida conferencia de prensa. Cuando abordaron al peruano por su nueva experiencia en Argentina, el defensa dejó un mensaje que inspira a la hinchada xeneize.

“Es prácticamente un sueño que tenía de pequeño, tuve una que otras ofertas pero al escuchar Boca automáticamente cerré las otras puertas y me concentré solo en Boca. Me siento muy contento de estar aquí, al hablar con Román (Riquelme) y el Chelo (Delgado) me daban muchos consejos de lo que es este mundo así que la tengo muy clara”, declaró el León para la prensa local.

"ESTOY CUMPLIENDO UN SUEÑO QUE TENGO DE PEQUEÑO"#TardeRedondaFOX | Carlos Zambrano habló en su presentación como nuevo refuerzo de Boca Juniors. pic.twitter.com/Jvp9fjs1qA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 31, 2020

