Boca Juniors presenta a Carlos Zambrano como su flamante fichaje

Finalmente se hizo oficial la llegada del peruano Carlos Zambrano al Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del continente. El jugador nacional se une al equipo xeneize por tres temporadas.

Mediante sus canales oficiales, el Boca Juniors anunció que el jugador de la selección peruana será el nuevo integrante del elenco dirigido por Miguel Ángel Russo.

“Llego al club más grande de Sudamérica, con la hinchada más grande. Estoy muy tranquilo, vengo a aportar mucho. A poner mi granito de arena para que Boca gane un título lo más rápido posible. Hoy en día estoy muy concentrado en mi presente que es Boca y estoy muy contento por eso”, expresó Carlos Zambrano en su presentación.

A los 30 años, el zaguero de Boca Juniors luego de una larga temporada y fría, por lo cual esta representa una gran oportunidad para el ‘León’ peruano, quien aseguró que buscará el resurgimiento de su carrera en el club xeneize.

“Creo que es una gran oportunidad. Todos saben que el año pasado no tuve mucha continuidad. Gareca me da la oportunidad y la confianza en la selección peruana, pero llegar a Boca es un plus muy grande. Cualquier jugador lo anhela”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Estamos trabajando para armar un buen equipo. Como dijimos, no vamos a anunciar nada de lo que no hayamos firmado. Zambrano hoy es jugador de Boca, esperemos por mucho tiempo. Hay que agradecerle a Zambrano que ha perdido temas económicos para jugar acá”, dijo Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors.