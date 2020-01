Carlos Zambrano se desligó del Dínamo Kiev de Ucrania y se convertirá en nuevo fichaje de Boca Juniors. El defensa de la selección peruana pasó exámenes médicos este viernes y solo falta la presentación oficial de club ‘Xeneize’ para integrarse a los trabajos del técnico Miguel Ángel Russo.

El ‘León’ tendrá una difícil competencia en el azul y oro, puesto que, para ganarse un lugar en el equipo titular deberá pelear con los centrales Lisandro López, Carlos Izquierdoz y el paraguayo Junior Alonso. Precisamente, el defensa guaraní se refirió a la llegada de Zambrano y le dejó una advertencia.

“La competencia es constante cuando estamos en un club grande, sabemos que uno debe ganarse el puesto día a día. En este caso viene un jugador de selección, sabemos de la capacidad de él. Lo he visto en los partidos de selección, entonces esperamos que venga a aportar para el equipo, para el grupo que, si le toca jugar, que lo haga lo mejor posible, porque dentro de todo lo más importante es la institución y todos los objetivos que tengamos como grupo”, dijo Alonso en conferencia de prensa.

Luego de salir subcampeón de la Copa América 2020, Carlos Zambrano tuvo un inicio de temporada difícil en el Dínamo Kiev luego de que el entrenador ucraniano Oleksiy Mykhalychenko no lo tenga en sus planes para el torneo local y la Europa League. En ese sentido, el ex defensa del Basilea apareció en lista dos veces y no sumó minutos.

Dato: Carlos Zambrano está valorizado en 1 millón de dólares, según la web Transfermarket.