Zambrano tuvo emotivo recibimiento por hinchas peruanos en presentación oficial con Boca

Un ‘León’ suelto en ‘La Boca’. Carlos Zambrano fue presentado este viernes 31 de enero como flamante refuerzo de Boca Juniors por las próximas tres temporadas, luego de llegar a un acuerdo con su exclub Dinamo Kiev de Ucrania.

Tras la presentación oficial en conferencia de prensa, Carlos Zambrano se encontró con un gran número de hinchas peruanos que se hicieron presente en La Bombonera para tomarse algunas postales de recuerdo.

Carlos Zambrano, que integra la selección peruana de Ricardo Gareca, se mostró contento con su arribo a Boca Juniors y señaló que peleará por el puesto de titular en el plantel ‘xeneize’.

“Estoy muy contento de estar acá, estoy cumpliendo un sueño que tenía de pequeño. Llegar a Boca es un paso muy grande. Sé que estoy en uno de los equipos más grandes de Sudamérica y vengo a aportar mucho”, atinó en primera instancia Zambrano en conferencia de prensa.

“Quiero pelear un puesto, sé que no es fácil, el equipo viene con una pretemporada encima pero tengo confianza en mí mismo. El año pasado no fue bueno para mí, pero Ricardo Gareca me dio la oportunidad de seguir en la Selección Peruana”, añadió el ‘Kaiser’.

“Desde que escuché el nombre Boca yo lo tenía claro, las negociaciones a veces se complican, tuve que renunciar a muchas cosas, pero uno a los 30 años prioriza otra cosas. Espero ganarme a la hinchada lo más rápido posible. Ya quiero poder estar en el campo y debutar en La Bombonera”, finalizó el nuevo zaguero ‘xeneize’.