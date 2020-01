Atlético San Luis vs. Chivas EN VIVO ONLINE se miden por la jornada 4 del Torneo Clausura 2020 Liga MX con transmisión de Espn 2 | EN DIRECTO | GRATIS LIVE STREAM | La República Deportes ha preparado una cobertura especial que te traerá el minuto a minuto de este cotejo, con los goles, las mejores jugadas, el marcador final y el resumen del partido válido por el fútbol mexicano.

Atlético San Luis y Chivas de Guadalajara serán los encargados de abrir la jornada 4 del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, ambos clubes buscan lavarse la cara de sus dolorosas derrotas en los octavos de final de la Copa MX. Asimismo, los dos cuadros tienen el mismo puntaje en la tabla de posiciones producto de una victoria y dos empates por lado.

En la jornada 3 de la Liga MX, Chivas empató 2-2 ante Toluca en Guadalajara, y días después fue eliminado en Copa MX a manos de Dorados de Sinaloa. "Me parece muy pronto para perder, tenemos que aguantar las críticas de la afición, de la prensa, la crítica es merecida, no avanzamos, hay que dar mucho mérito a Dorados, tenemos que aguantar las críticas, son merecidas porque no avanzamos a cuartos de final”, indicó Luis Fernando Tena, estratega del 'Rebaño Sagrado’, tras la derrota.

En Liga MX, Chivas se ubica en la cuarta casilla con cinco unidades, a dos puntos del líder Pumas de la UNAM. Por su parte, Atlético San Luis también fue eliminado en Copa MX luego de ser superado por Tijuana en los duelos de ida y vuelta. Los ‘Rojiblancos’ tienen el mismo puntaje que el ‘Rebaño’ y buscan acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones.

Cabe resaltar que el elenco dirigido por Luis Fernando Tena vuelve al Estadio Alfonso Lastras Ramírez tras ocho años. La última vez que piso esa cancha fue en el Torneo Apertura 2012 y el resultado fue favorable para la visita por la mínima diferencia.

“Nosotros tratamos de mirar más lo que hacemos nosotros, en cómo nos va a nosotros en los partidos, el equipo viene bien, está metido y el viernes vamos a hacer un gran partido”, advirtió el jugador de Atlético San Luis, Matías Catalán.

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: horarios por Torneo Clausura 2020 Liga MX

- Atlético San Luis vs Chivas en México - 7:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Perú - 8:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Ecuador - 8:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Colombia - 8:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Bolivia - 9:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Venezuela - 9:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Argentina - 10:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Chile - 10:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Paraguay - 10:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Uruguay - 10:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en Brasil - 10:00 p.m.

- Atlético San Luis vs Chivas en España - 2:00 a.m. (1 de febrero)

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: posibles alineaciones

- Atlético San Luis: Carlos Rodríguez; Matías Catalán, Fernando León, Dionicio Escalante, Luis Reyes; Juan Castro, Camilo Mayada, Javier Cortés, Felipe Gallegos; Germán Berterame, Nicolás Ibáñez. DT: Luis Fernando Tena.

- Chivas: Antonio Rodríguez; José Madueña, Hiram Mier, Antonio Briseño, Cristian Calderón;Fernando Beltrán, Jesús Molina; Uriel Antuna, Javier López, Isaac Brizuela; Ronaldo Cisneros. DT: Guillermo Vázquez.

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: tabla de posiciones de la Liga MX 2020

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. (Fuente: Transfermarkt)

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: últimos enfrentamientos

Las estadísticas indican que Chivas de Guadalajara no pierde contra Atlético San Luis desde agosto de 2011 en un cotejo válido por Liga MX. El ‘Rebaño’ tiene una paternidad en los últimos cinco enfrentamientos en los que ha conseguido tres victorias y dos empates; además, tiene siete goles a favor y uno en contra. Los ‘Rojiblancos’ buscarán esta noche cambiar la historia y romper con la hegemonía de Chivas en los más recientes enfrentamientos entre ambas escuadras.

Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: ¿dónde está ubicado el estadio del partido?

El Estadio Alfonso Lastras Ramírez es la casa del recién ascendido Club Atlético San Luis y se encuentra ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, México. El estadio estuvo en construcción desde 1998 y se inauguró el 25 de mayo de 1999.