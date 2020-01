Pese a que llegaron a las finales de la Liga 1 Movistar, en Alianza Lima no tuvieron un buen comienzo. Con Miguel Ángel Russo a la cabeza, los íntimos tuvieron un prometedor arranque de temporada, sin embargo, se desinflaron para mitad de año. Incluso se habló de una ‘camita’ orquestada por Leao Butrón.

El actual arquero grone, fue entrevistado por ATV+, donde reveló sus aspiraciones para la temporada 2020 y lo que pasó en su momento con Miguel Ángel Russo.

“Mucho más bajo y cobarde sentí el año pasado, cuando comenzó el 2019 yo me lesioné la rodilla y tenía que operarme. Después de haber sido dos años consecutivos mejor arquero, al comenzar el año tuve que aceptar no jugar porque tenía que operarme, estar lejos de las canchas un par de meses y encima, que me digan que yo estaba encabezando la camita a Russo”, expresó el arquero íntimo.

En su momento se voceaba una supuesta pelea entre Leao Butrón y Pedro Gallese por el puesto de arquero: “Me quisieron enfrentar con Pedro, pero no lo lograron, porque él es mi amigo desde hace muchos años. Creo que es una forma muy baja de hacer periodismo, pero aquí ni lo mencionamos”, sentenció en en ese entonces.

Alianza Lima debutará este viernes 31 en Matute frente a Alianza Universidad de Huánuco. El enfrentamiento está pactado para las 8:00 pm (hora peruana) y será transmitido por Gol Perú y La República Deportes.