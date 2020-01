Alianza Lima: La visión de Marulanda

Alianza Lima empieza un nuevo año con la ilusión de salir campeón y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del cuadro blanquiazul, nos cuenta la gestión de fichajes y las nuevas políticas del club blanquiazul pensando en el futuro, haciendo hincapié en el tema disciplinario y viendo el futuro con optimismo.

¿Beto Da Silva llegará a Alianza Lima?

Se hacen algunas gestiones. Por experiencia normalmente cuando ya están las firmas, Alianza lo oficializará. (Pablo Bengoechea dijo que están “conformes e ilusionados con su posible llegada”, en conferencia).

¿Existe una gestión por Christian Cueva?

No. Por Christian Cueva no se ha hecho ninguna gestión. Se siguen viendo algunos puntos, pero ahora solo se piensa en Beto Da Silva. Sobre otros no hay alternativas.

¿Hubo una negociación por Christofer Gonzales?

Era uno de los chicos que podían llegar. Se hizo la gestión de manera oficial, pero no se llegó a un acuerdo.

¿El plantel todavía no está cerrado?

Hoy solo vemos lo de Beto Da Silva, por reglamento queda todavía un tiempo para contratar a algún jugador, pero hoy no se hace otra gestión.

¿Cómo es la relación con Pablo Bengoechea?

Nos comunicamos mínimo dos veces al día. El fútbol tiene puntos de encuentro. Existen posiciones, pero al final siempre hay un respeto. Pablo es un ser humano muy respetuoso y es una persona que escucha.

¿En qué se basan para contratar a un jugador? ¿Fichan por pedido del DT o por jugadores que ustedes quieren tener en Alianza Lima?

Es de ambas partes. Existen necesidades que debemos cumplir. Todos los fichajes son aprobados por Pablo Bengoechea. No hay ninguno que Bengoechea no haya dado el visto bueno. El entrenador puede hacer solicitudes y de repente no se llega a acuerdos, como en el caso de Gonzales. No llegó por temas económicos y funcionales.

¿Qué sensación te dejó el desarrollo del juego de la ‘Noche Blanquiazul’?

Hay momentos del juego que me llamaron la atención. La eficiencia de los primeros 15 minutos demostró que el equipo puede tener pases efectivos con un vértigo importante y concluyente. Hay que darle cierta virtud al rival, donde tuvieron un buen flujo de pases, pero al final Alianza sigue siendo muy eficaz. El partido nos aterrizó. Nos va a ayudar a tener un buen comienzo.

¿Cuál es tu opinión sobre el tema disciplinario en Alianza Lima?

Hemos hablado con los líderes del camerino y con el entrenador porque hay temas que queremos mejorar. Si logramos construir lo que buscamos como normativas para el camerino será uno de los puntos más influyentes para que evolucionemos.

¿Cómo manejan lo que hace el futbolista cuando no está dentro del club?

El trabajo que realizamos no solo puede ser lo técnico, físico o la estrategia, sino la otra parte, la recuperación, el buen descanso, el ser muy profesional. Alianza tiene que formar a sus jugadores. Nosotros tenemos responsabilidades con los futbolistas. Si quiero que mis jugadores se lesionen menos, debo ver desde el fútbol formativo el tema preventivo, la fuerza y desarrollo de los entrenamientos.

Alianza Lima tuvo cuatro jugadores a préstamo, esta temporada se repite la idea de préstamos. ¿Existe una política al respecto?

Todos los chicos que están llegando tienen alternativas de que Alianza se quede con ellos o que se tenga parte de la ficha. Nosotros queremos cuantificar la nómina. Quijada tiene una opción de compra, de acuerdo a su rendimiento, decidirá al final del préstamo. Alianza ha construido nóminas de solo un año, ahora intentamos que entren 10 jugadores y que los recambios de aquí en adelante no sean tan grandes. El objetivo es que nuestros chicos suban al primer equipo.

Quijada es un futbolista que llama mucho la atención, ¿cómo llegaron a él?

Lo teníamos referenciado porque en su equipo había un colombiano que nos llamaba la atención y a la hora de seleccionar el uno o el otro, las características de Quijada, su perfil dominante, zurdo, fue muy importante.

Alianza Lima no hace una venta importante desde hace muchos años, ¿cómo se trabaja en ello?

Gestión y cuantificación de la nómina es vital para el club. Eso se logra en el mediano y largo plazo. Dentro de lo que queremos, ese es un punto trascendental. Queremos ser un club en el que nuestros jugadores lleguen a las mejores ligas del mundo.

¿Existe una última gestión por Kevin Quevedo?

No. No está en los planes, pero esto es fútbol.

Alianza Lima debuta hoy con A. Universidad

- Llegó el momento esperado para los hinchas blanquiazules. Alianza Lima juega su primer partido de la Liga 1 hoy (8:30 p.m.) ante Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva por el inicio del Torneo Apertura. En el ataque, serán de la partida Jean Deza y el uruguayo Adrián Balboa como principal carta de gol.