Uribe reveló que rechazó jugosa oferta de Universitario por jugar en Cristal [VIDEO]

A casi un mes de cerrarse el libro de pases de la Liga 1-2020, el exjugador de la selección peruana, Julio César Uribe recordó una etapa en la que el estuvo cerca a vestir los colores de Universitario de Deportes.

El campeón del fútbol peruano hasta en cuatro temporadas con Sporting Cristal reveló que el cuadro de Ate le ofreció mucho dinero para que integrara sus filas y dejar el cuadro cervecero, sin embargo, Julio César Uribe optó por el club donde ya tenía varios años como referente, el club del Rímac.

“La 'U' me ofrecía, por decir, 100 mil dólares y Cristal 60. Por lógica tendría que haber ido donde me ofrecen más. Sin embargo, yo soy del Sporting Cristal y soy agradecido. Me fui por un tema de gratitud”, expresó el conocido ‘Diamante’ a GOL Perú.

Y es que, para el exseleccionado nacional fue más importante mantenerse en Cristal, dónde inició su carrera deportiva y se formó como un hincha más por las diez temporadas que jugó.

Julio César Uribe rechazó oferta de Universitario para jugar por Cristal.

De esta forma, Julio César Uribe desistió a la propuesta de ser integrante de Universitario, por lo cual solo registra dos clubes peruanos en su carrera; Cristal y Carlos Mannucci.

En el extranjero destacó en el Cagliari Calcio de Italia, Junior, América de Cali, Independiente Medellín y Envigado de Colombia, Club América y Tecos de la UAG de México.