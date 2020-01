La celebración de la victoria ante Carabobo y la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores les duró poco a los hinchas merengues. La CONMEBOL hizo pública su decisión de abrir un expediente en contra de Universitario de Deportes por el uso de extintores.

Ante esto, el gerente deportivo, Jean Ferrari, brindó una entrevista para Radio Ovación, donde aclaró la situación del club crema y cómo afrontarán el comunicado de la CONMEBOL.

“Es un documento que envía CONMBEOL para hacer los descargos correspondientes por una acción que hubo en la tribuna con extintores de humo”, empezó Ferrari. Según el reglamento, esto estaba prohibido, por lo que deberán “hacer los descargos”.

“Hay situaciones que no se pueden incumplir. El hincha tiene que entender que hay formas que no son puestas por el club, son de Conmebol”, sentenció. Cabe resaltar que, si Universitario no logra convencer a CONMEBOL, recibirá una multa económica, tal cual estipula el reglamento.

El cuadro merengue enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay el próximo miércoles 5 de febrero desde las 5:15 pm (hora peruana). El partido de vuelta será el 12 del mismo mes, en Asunción, a la misma hora.

Por otro lado, Universitario de Deportes debutará en la Liga 1 Movistar 2020 este viernes 31 de enero frente a Melgar en Arequipa. El encuentro está pactado para las 6:00 pm.