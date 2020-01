Pedro García y la extensa pregunta a Hohberg que terminó en risas [VIDEO]

Alejandro Hohberg, referente de Universitario de Deportes, estuvo en el programa deportivo Al Ángulo, donde el periodista Pedro García le hizo una extensa pregunta sobre su pasado familiar.

“Alguna vez te oí hablar del tema, pero me gustaría preguntarlo mejor o llevarte al tema de una manera distinta para ver si consigo un comentario de tu parte. Yo tengo entendido que uno de los partidos más memorables de la historia de los mundiales donde Juan Eduardo Hohberg fue un protagonista fundamental”, inició el periodista.

“En el 50, Uruguay estaba invicto en los Mundiales. Hungría ganaba 2-0 y hay dos goles de Hohberg que empatan el partido y motiva a la prórroga. Hay una narración donde el relator llora al cantar el empate”, continuó Pedro García.

“La pregunta es", señaló Pedro García, cuando todo el panel del programa deportivo comenzó a reírse por el extenso tiempo tomado por el periodista.

Finalmente, Pedro García realizó la consulta a Alejandro Hohberg: “Tu abuelo es un prócer del fútbol uruguayo, ¿qué te genera ese pasado familiar? ¿Qué te produce?”

“Es algo muy lindo. Yo ya me sé la historia y la tengo presente porque cuando la gente sabe mi apellido me asocia con mi abuelo. En las redes sociales siempre me lo hacen saber”, respondió Alejandro Hohberg.