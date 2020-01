Perú vs Bolivia EN VIVO ONLINE | GRATIS LIVE STREAM | Juegan por la última fecha del Preolímpico Sub-23 Colombia 2020 con transmisión de DIRECTV Sports y Tigo Sports. La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto de este encuentro, con las mejores jugadas, goles y el resumen y marcador final al terminar el cotejo.

La selección peruana Sub 23 del histórico Nolberto Solano guarda esperanza de disputar las finales pese a mostrar una ofensiva estéril ante los charrúas. Perú es cuarto con tres unidades y necesita ganarles a los del altiplano por una marcador que les permita tener una mejor diferencia de gol que Uruguay y Paraguay, en caso de que los guaraníes derroten a la Canarinha.

Los albirrojos, que descansaron esta jornada y son terceros con tres puntos, clasificarán únicamente si le ganan a los verdeamarela y si tienen mejor diferencia de gol que Perú, en caso de que los incas venzan a Bolivia.

La actividad del certamen se reanudará el jueves, cuando el grupo A defina a su segundo clasificado. Colombia vs Chile y Ecuador vs Venezuela serán los duelos en Pereira. Mientras que este viernes Perú definirá su cupo ante Bolivia. El otro partido será Brasil vs. Paraguay.

Perú vs Bolivia EN VIVO: horarios por la fecha final del Preolímpico

México: 5:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

España: 0:00 a.m. (29 de enero)

Perú vs Bolivia EN VIVO: canales por la fecha final del Preolímpico

La transmisión del partido Perú vs Bolivia será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports en todas sus plataformas. Asimismo, por señal abierta, el encuentro lo podrás ver por América TV. En Bolivia se podrá ver a través de Tigo Sports.