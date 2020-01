Barcelona vs. Leganés [AQUÍ EN VIVO]: cómo y dónde ver el partido por la Copa del Rey

Barcelona vs. Leganés EN VIVO HOY jueves 30 de enero desde el Camp Nou en partido por los octavos de final de la Copa del Rey. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO LIVE STREAMING a partir de la 1.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias con fotos, videos y goles a través de Larepublica.pe.

El conjunto Blaugrana llega a este encuentro con deuda debido a que el fin de semana perdió por 2-0 de visita ante Valencia y perdió la punta de la Liga Santander. A pesar de que Quique Setién tiene pocas semanas en el banquillo Culé, está en la punta y pondrá a su mejor oncena, la cual estará comandada por Lionel Messi.

El Barcelona se pondrá frente a un rival que en el encuentro de hace unos meses en La Liga en Butarque, el equipo por entonces dirigido por Ernesto Valverde sudó la gota gorda para darle la vuelta al marcador. Luis Suárez empató el partido y después Arturo Vidal firmó el 2-1 final.

Contra el Leganés no se esperan muchas alteraciones en el once y, en el caso de que Setién decida dar descanso a alguno de los titulares imprescindibles, será más para derivarlos al banquillo de inicio que al graderío.

El combinado blaugrana nunca antes se ha medido al Leganés en este torneo, se espera que el ex técnico del Betis saque a un equipo mucho más titular que en la anterior eliminatoria, contra el Ibiza, en el que el Barza la semana pasada levantaron un 1-0, con dos tantos de Griezmann, el segundo en el tiempo de añadido.

Por su parte, el Leganés visita al Barcelona con la esperanza de conseguir el primer triunfo de su historia en el Camp Nou. De hacerlo, aunque también podría valerles con un empate y ganar luego en la tanda de penaltis, tendrían premio doble pues alcanzarían los cuartos de final de la Copa del Rey.

Los Blanquiazules son conscientes de que su rival es favorito en la eliminatoria, pero existen precedentes que hacen pensar que la sorpresa es posible. Sin duda el más recordado es el que vivieron en el estadio Santiago Bernabéu en enero del año 2018, cuando fueron capaces de imponerse por 1-2 y lograr el pase a las semifinales del torneo.

Además, los de Javier Aguirre vienen de puntuar en liga a domicilio ante uno de los conjuntos punteros de la máxima categoría del fútbol español como lo es el Atlético de Madrid. Ese punto les ha dado confianza tras el duro tropiezo sufrido la jornada anterior contra el Getafe en casa (0-3).

Barcelona vs. Leganés EN VIVO:Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, De Jong, Vidal; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues; y Braithwaite.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido amistoso fecha FIFA?

Barcelona vs. Leganés en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Barcelona vs. Leganés en Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Barcelona vs. Leganés en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Barcelona vs. Leganés en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Barcelona vs. Leganés en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

Barcelona vs. Leganés en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Copa del Rey?

Los canales dónde se podrá ver Barcelona vs. Leganés son los siguientes:

DIRECTV SPORTS EN PERÚ

DirecTV Sports► 610(SD) y 1610 (HD)

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido amistoso fecha FIFA?

Barcelona vs. Leganés en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Barcelona vs. Leganés en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Leganés en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Leganés en Costa Rica: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en República Dominicana: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Barcelona vs. Leganés en El Salvador: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en Alemania: DAZN

Barcelona vs. Leganés en Guatemala: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Barcelona vs. Leganés en Nicaragua: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en Panamá: Sky HD

Barcelona vs. Leganés en Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Barcelona vs. Leganés enEspaña: DAZN

Barcelona vs. Leganés en Estados Unidos: ESPN+

Barcelona vs. Leganés en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Leganés en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido amistoso fecha FIFA? | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE por cuartos de final de la Copa del Rey es en el Camp Nou.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido amistoso fecha FIFA?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Barcelona vs. Leganés EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.