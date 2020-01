El polémico boxeador Julio César Chávez Jr. no ha tenido mejor idea para combatir la pobreza en México que permitir que las personas de bajos recursos tangan la posibilidad de usar billetes falsos.

El púgil, hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez González, compartió un video a través de las redes sociales. Lejos de ser una broma de mal gusto, la seriedad con la que habla el boxeador para combatir uno de los males de México dejó sorprendido a los usuarios.

Chávez Jr. asegura que las personas carentes de dinero deberían tener derecho a usar billetes falsos para que no pasen hambre, y ese sería solo el primer paso para erradicar la pobreza en México.

“Si yo fuera López Obrador, dijera a todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre; al final, cuentan que los hacen en unas máquinas los billetes, según yo he visto pues”, fueron las palabras del pugilista en el video.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y algunos comentaron a favor, hasta lo propusieron para presidente de México o Secretario de Economía. Sin embargo, la mayoría lo criticó por la inviabilidad de la propuesta.