Barcelona vs. Leganés EN VIVO: en duelo por los octavos de la Copa del Rey

Barcelona vs. Leganés cara a cara EN VIVO desde el Camp Nou HOY EN DIRECTO ONLINE por DirecTV a la 1:00 p.m. en el horario peruano y a las 7:00 p.m. en el horario local, en los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía La República Deportes.

El Barcelona recibe el jueves al Leganés en octavos de final de la Copa del Rey en busca de una reactivación, tras perder el domingo el liderato de la Liga española, mientras el Real Madrid visita al Zaragoza (2ª división).

El equipo azulgrana cayó el sábado ante el Valencia en la Liga (2-0) perdiendo el liderato del campeonato y un nuevo tropiezo le dejaría fuera del torneo del KO, ya que en esta fase del trofeo se juega a un solo partido.

El Barcelona ya sufrió el miércoles pasado ante un modesto Ibiza (segunda B, 3ª categoría), al que ganó en el descuento con doblete de Antoine Griezmann, en dieciseisavos, y la derrota ante el Valencia mantiene las dudas sobre el juego del equipo antes de la llegada del Leganés.

“Hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o no las explicamos bien. Lo que hemos visto hoy a ninguno nos gusta”, decía el técnico del Barça, Quique Setién, tras el partido en Mestalla.

Información de AFP

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Leganés EN VIVO por los octavos de la Copa del Rey:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, De Jong, Vidal; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

📋 [CONVOCATORIA]

⚽ Barça-Leganés

📍 Camp Nou | Octavos de final de la Copa del Rey pic.twitter.com/Y1TLLYMgHn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2020

Leganés: Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues; y Braithwaite.

¿A qué hora será el partido del Barcelona vs. Leganés EN VIVO por la Copa del Rey 2020?

El duelo entre Barcelona vs. Leganés inicia HOY a las 1:00 p.m. en Perú. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro.

- Perú: 1:00 pm

- Ecuador: 1:00 pm

- Colombia: 1:00 pm

- México: 12:00 pm.

- Argentina: 3:00 pm

- Uruguay: 3:00 pm

- Chile: 3:00 pm

- Paraguay: 3:00 pm

- Bolivia: 2:00 pm

- Venezuela: 2:00 pm

- Brasil: 3:00 p.m.

- España: 7:00 p.m.

- Italia: 7:00 p.m.

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Javier Aguirre: "Vamos con la idea de pasar de ronda, a un partido tenemos nuestras legítimas aspiraciones" #BarçaLeganés #CopaDelRey 🏆



📺➡️ https://t.co/8xPBlAGbAZ pic.twitter.com/RaxBghdr1d — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 29, 2020

Barcelona vs. Leganés EN VIVO: ¿En qué canal pasan el partido?

Los canales que se encargan de televisar el partido de Barcelona vs. Leganés es DIRECTV. Esta es la guía de las casas televisoras de acuerdo a tu localidad.

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Alemania: DAZN

- Guatemala: Sky HD

- International: Bet365

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- Portugal: Sport TV3, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- España: DAZN

- Estados Unidos_ESPN+

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela