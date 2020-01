América de México: Federico Viñas afirma que utilizarán opción de compra

Federico Viñas, apodado como el 'Joven Maraviñas’, se quedará en América, pues el club está dispuesto a utilizar la opción de compra de la carta pase al equipo que le pertenece, Juventud de Uruguay.

Según la información de Transfermarkt, el delantero uruguayo tiene un valor de mercado de un millón y medio de dólares. De esta manera, América se haría del cien por ciento del pase de Federico Viñas, quien se encuentra en Colombia disputando el preolímpico.

“Ya me dijeron que van a hacer uso de ella (opción de compra). De Colombia me voy para México”, dijo el uruguayo en Quiero Futbol de Sport 890.

El ‘Joven Maraviñas’ no dejó escapar la oportunidad para agradecer a los azulcremas por revalorizar su carrera como futbolista, ya que antes de esa experiencia, no era un jugador conocido.

“En Juventud no me conocía nadie, cuando fui al América me conocieron más. Apareció un Fede Viñas de la nada. Tampoco fui el fichaje bomba o la sustitución del delantero. Yo fui a préstamo como una promesa y por eso me mantuve tranquilo siempre”, sentenció el charrúa.

América de México

Con las Águilas, Federico Viñas ha anotado cinco goles y dio una asistencia en diez partidos jugados hasta el momento. Tres de esos goles los anotó en instancias decisivas de la liguilla en búsqueda de ganar la Liga MX.

Hasta el momento, Miguel Herrera ha utilizado al delantero uruguayo durante 563 minutos en Liga MX; por ello, no sorprende que América haya decidido comprar el cien por ciento de la carta pase del charrúa.