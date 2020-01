El día de ayer se corrió el rumor que Beto da Silva sería el nuevo jugador de Alianza Lima por los próximos tres años. Incluso se supo que rescindió contrato con Deportivo La Coruña. En entrevista exclusiva con La República, el gerente deportivo Victor Marulanda, habló al respecto.

Marulanda afirmó que sí existen algunas gestiones para que Alianza Lima cuente con Beto da Silva y espera que pronto las negociaciones lleguen a buen puerto. Por otro lado, se corrió la voz que los íntimos apostarían por repatriar a Christian Cueva, quien milita actualmente en el Santos de Brasil.

¿Es real que Beto Da Silva llegará a Alianza Lima?

-"Se hacen algunas gestiones. Por experiencia normalmente cuando ya están las firmas, Alianza lo oficializará. Esperemos que se llegue a buen puerto".

¿Existe una gestión por Christian Cueva?

-"No. Por Christian Cueva no se ha hecho ninguna gestión. Por Cueva no se ha hecho nada. Se siguen viendo algunos puntos, pero ahora solo se piensa en Beto Da Silva".

Tras las palabras del gerente deportivo Victor Marulanda, el único jugador que llegaría al club íntimo sería el joven delantero Beto da Silva. Por ahora es cuestión de esperar que las negociaciones lleguen a buen puerto y se sume cuanto antes al equipo y estar bajo el mando de Pablo Bengoechea.

Alianza Lima debutará en la Liga 1 Movistar 2020 este viernes 31 frente a Alianza Universidad de Huánuco en Matute a las 8:00 pm, mientras que por la Copa Libertadores lo hará el próximo 5 de marzo a las 7:45 pm (hora peruana).