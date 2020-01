Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Carabobo en el Estadio Monumental y avanzó de fase en la Pre Libertadores. Eddie Fleischman criticó el rendimiento de los cremas y señaló que no llegarán a fase de grupos.

El periodista deportivo fue retado por un usuario de Twitter: “¿Qué decías Eddie Fleischman, que no clasificaba la U”, haciendo énfasis en que el conductor había asegurado que Universitario no llegaría a la Copa Libertadores.

Eddie Fleischman habló sobre la victoria de Universitario.

“Yo dije que no llegaba a ronda de grupos. Y ojalá esté equivocado. No sé tú, pero con franqueza, más allá del triunfo de hoy, Universitario no convence. Tiene mucho por mejorar”, aseguró Eddie Fleischman a través de Twitter.

“Es cierto Eddie. Que el hinchaje no quite la objetividad, soy crema hasta los huesos pero nos hacen daño rápidamente en contragolpes y la delantera carece mucho de definición. A corregir mil cosas con fe de que la experiencia del Profe salga a relucir”, le respondió un hincha de Universitario a Fleischman.

Universitario: Gregorio Pérez habló tras la victoria

“Logramos una clasificación que nos deja tranquilos para seguir trabajando. Sabía que había mucha incertidumbre, no por el equipo, sino por situaciones de años anteriores", aseguró el técnico de Universitario.