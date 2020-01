Federer no entrenó por lesión y peligra su presencia en la semifinal contra Djokovic [VIDEO]

Roger Federer clasificó a la semifinal del Abierto de Australia 2020 tras vencer al estadounidense Tennys Sandgren, 100º jugador mundial, por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), salvando siete bolas de partido en el cuarto set, tras cuatro horas de juego. Sin embargo, el duro encuentro le dejó una lesión en la ingle durante el tercer set.

Es por ello que ‘Su Majestad’ aún no se ha recuperado de la dolencia muscular y este miércoles canceló el entrenamiento previo al partido contra Novak Djokovic. Federer no se apareció en Melbourne Park y, según medios internacionales, estuvo con los doctores tratando su lesión para tomar una decisión final.

“Eso espero. No sé si llamarlo lesión, dolor o problemas. Necesito saberlo. Ahora hay adrenalina en mi cuerpo por lo que hay que esperar. Teniendo dos días por delante es momento de dormir mucho y ver a los doctores y los fisios. Espero que no sea nada malo y que solo sea que se me ha tensionado la ingle después de jugar mucho o por los nervios. Esta noche o mañana lo veremos. El día después es importante para saberlo", había dicho Federer en la conferencia del martes.

En sus más de 1500 partidos oficiales, Roger Federer solo se retiró de un torneo y fue en la final del Masters de Londres por una lesión en la espalda, casualmente contra Novak Djokovic.

Dato: Tres mil dólares, unos 2.730 euros, ha sido la sanción impuesta por la Federación Internacional de Tenis (FIT) al suizo Roger Federer, tras ser advertido en su partido de cuartos de final del Abierto de Australia contra el estadounidense Tennys Sandgren, por una “obscenidad audible”.