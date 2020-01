Real Madrid vs. Zaragoza EN VIVO ONLINE: cómo y dónde ver partido por la Copa del Rey

Real Madrid vs. Zaragoza EN VIVO HOY miércoles 29 de enero desde el Estadio de La Romareda por octavos de final de la Copa del Rey. La transmisión del partido va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias con fotos y videos en Larepublica.pe.

El cuadro merengue aterriza en Zaragoza siete años después, con el mensaje de Zinedine Zidane a sus jugadores, invitándoles a “cambiar la historia” y luchar por una competición en la que su rival le derrotó en la final del 2004 y le vapuleó 6-1 dos años después en semifinales.

El recuerdo que guarda Zizou de los Leones de su etapa como jugador no es positivo. Era el final de la etapa de los galácticos cuando cayeron en la final del 2004 en el estadio de Montjuic (2-3), con un tanto del argentino Galleti en la prórroga, y dos años después entraba en la segunda parte de una de las derrotas más abultadas de su carrera, un 6-1 con cuatro tantos de Diego Milito.

El presente muestra una realidad bien distinta. Con el Zaragoza intentando salir del pozo de la Segunda y dando pasos firmes hacia el regreso a la elite. Y un Madrid que da valor a la Copa del Rey, con la firme intención de pelear por todos los títulos tras dejar en el olvido el pésimo año pasado y sentirse reconstruido gracias al trabajo de técnico francés.

El DT madridista seguirá con la misma fórmula con la que regresó a la única competición que le falta por ganar como entrenador en el estreno en Salamanca. Ante Unionistas alineó un equipo que bien podría jugar cualquier partido de Liga y seguirá entremezclando titulares con suplentes.

El nuevo formato copero, con duelos a un partido hasta semifinales, castiga las concesiones. Por eso Zidane reservó para Zaragoza al jugador que ha cambiado la cara del equipo, Fede Valverde, y se espera junto al regreso de Dani Carvajal tras sanción la aparición de algún titular más en el once. Mientras que concede descanso a jugadores como Casemiro, Isco Alarcón y Militao.

Mantendrá Zidane la rotación en portería, en una competición que entregó a Areola, y en defensa todo apunta la continuidad de Nacho, ahora en el centro de la defensa tras marcar un gol decisivo en Pucela para ampliar la racha sin perder a 19 partidos de un Real Madrid lanzado. Varane y Marcelo completarían la zaga.

Toni Kroos y Modric pugnan por una plaza en un centro del campo que completaría James Rodríguez y arriba son numerosas las combinaciones que puede realizar el francés. Brahim cuenta con opciones tras marcar en Salamanca y reivindicarse. En casa se quedó por molestias Mariano Díaz y Gareth Bale, y en la enfermería se mantienen Eden Hazard y Marco Asensio.

El enfrentamiento copero con el líder del torneo ha llenado de ilusión a la afición zaragocista que recuerda con gran nostalgia que cumple siete temporadas consecutivas en el infierno de Segunda y que los habituales enfrentamientos con los grandes del fútbol español desaparecieron, aunque pueden volver a ser realidad en breve.

Ante la baja de Zapater desde principio de temporada y la de última hora de Javi Ros, del que se ha sabido este martes que deberá pasar por el quirófano, unidos a lo exiguo de una plantilla que espera dos fichajes más antes del cierre del mercado invernal, Víctor Fernández podría convocar, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, a varios jugadores del filial.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Zaragoza EN VIVO:Posibles alineaciones

Real Madrid: Areola; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Valverde, Modric o Kroos, James; Lucas Vázquez o Brahim, Vinicius y Jovic.

Real Zaragoza: Ratón; Delmás, Vigaray o Guitián, Grippo, Clemente; Álex Blanco, Raúl Guti o Yannick, James, Kagawa; Linares o Pereira y Puado.

