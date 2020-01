Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: fecha, horario y canales del Carabao Cup

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO desde el Old Trafford EN DIRECTO ONLINE por ESPN este miércoles a las 2:45 pm en Perú y a las 9:45 pm en Inglaterra en al semifinal de la Carabao Cup. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Aunque muchos consideren que la llave está definida por a favor del Manchester City (3-1), este miércoles 29 de enero se jugará la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup 2019-2020, en la que el Manchester United que tendrá que salir por el milagro.

Posibles alineaciones del Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: por la Carabao Cup 2020

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Aguero, Sterling. DT: Pep Guardiola.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; Greenwood, Mata, James; Martial. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: horarios para ver el partido por la Carabao Cup 2020

El duelo entre Manchester City vs. Manchester United inicia HOY a las 7:30 p.m. en Perú . A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro.

- Manchester City vs. Manchester United en Perú: 2:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Ecuador: 2:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Colombia: 2:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en México: 1:45 pm.

- Manchester City vs. Manchester United en Argentina: 4:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Uruguay: 4:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Chile: 4:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Paraguay: 4:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Bolivia: 3:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Venezuela: 3:45 pm

- Manchester City vs. Manchester United en Brasil: 4:45 p.m.

- Manchester City vs. Manchester United en España: 9:45 p.m.

- Manchester City vs. Manchester United en Italia: 9:45 p.m.

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: ¿En qué canal pasan el partido?

Los canales que se encargan de televisar el partido de Manchester City vs. Manchester United es ESPN. Esta es la guía de las casas televisoras de acuerdo a tu localidad.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- China: PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Dinamarca: TV3 MAX, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Guatemala: Sky HD

- Internacional: Bet365

- Italia: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Rusia: Матч! Игра, Матч! Футбол 1

- España: DAZN

- Reino Unido: BBC Radio Manchester, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Football, TalkSport Radio UK

- Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: ¿Cómo ver la transmisión del Carabao Cup?

Los canales encargados de la transmisión ONLINE GRATIS del Manchester City vs. Manchester United por el Carabao Cup. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.