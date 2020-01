Jürgen Klopp renunció a seguir dirigiendo a Liverpool en la FA Cup: “No me interesa”

Explotó Jürgen Klopp, y no por el resultado de su equipo, sino por la programación de partidos. Hace unos días, Liverpool empató 2-2 con Shrewsbury de la tercera división de Inglaterra por los dieciseisavos de la FA Cup, por lo que tendrían que jugar un ‘replay’.

El técnico alemán desató su furia contra la programación del tercer partido, pues este se desarrollará el 4 de febrero, en pleno parón de invierno en el fútbol inglés. Tras esto, Klopp reveló que jugará con los canteranos y que no estaría en el banquillo, sino su asistente, Neil Critchley.

PUEDES VER Liverpool venció 2-0 a West Ham y acaricia el título de la Premier League

En plena conferencia de prensa, Jürgen Klopp contó que lo interesa lo que piensen los demás, tras tomar la decisión de no dirigir más a Liverpool en la FA Cup.

“No quiero estar en el medio de todas estas discusiones, no soy un revolucionario o alguien que demuestra la fuerza que tiene. Esa no es la razón. Si la gente piensa que soy un vago por no querer jugar el replay en la Copa, porque no estoy en el campo, no puedo cambiarlo”, expresó.

“Si la gente me llama de una manera, no puedo hacer nada. No estoy interesado en ello porque mi única responsabilidad es con mis jugadores, y para ser honesto, con todos los jugadores”, finalizó en conferencia de prensa.

La Federación Inglesa respondió a Jürgen Klopp

Tras las declaraciones del entrenador alemán del Liverpool, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) le recordó que los clubes de la Premier aceptaron este método de desempate a inicios de la temporada 2019/2020.

"La Fa ha hecho todo lo posible para crear un parón a mitad de temporada, trabajando con la Premier y los clubes. Está hecho para beneficiar a los equipos y a sus jugadores. Para poder hacerlo, la FA cambió los partidos de quinta ronda de la ‘FA Cup’ a que se disputen entre semana, quitando los desempates de esta ronda.

Antes del inicio de la temporada, todos los clubes aceptaron que los desempates de la ‘FA Cup’ se jugarían durante la primera semana del parón. Esto solo afectará a un pequeño número de clubes", añadió la FA.