A dos días de la muerte de Kobe Bryant, quien el domingo perdió la vida en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna Maria (Gigi) de 13 años, las muestras de respeto siguen manifestándose en toda la liga y la jornada de la NBA del martes no fue la excepción.

El expívot Shaquille O’Neal lloró al recordar a su excompañero, con quien consiguió tres títulos de liga en Los Angeles Lakers. O’Neal admitió entre lágrimas que jamás se podría haber imaginado algo como la muerte de Bryant durante un programa especial que TNT dedicó en homenaje a Kobe desde la pista del Staples Center.

O'Neal, que antes de la tragedia de Bryant había perdido también a una hermana, reconoció estaba demasiado devastado por todo lo sucedido y consideró que la información de la muerte de la "Mamba Negra", en un principio se trataba de algo que no "podía" ser real.

“No quería creérmelo. Y luego me empezó a llamar todo el mundo y me di cuenta de que estaba confirmado. No he sentido un dolor tan punzante en mucho tiempo: he perdido a dos abuelas, a mi hermana y ahora a otro hermano", dijo O'Neal previo al suspendido partido de Los Lakers contra Los Angeles Clippers.

"Fue una triple puñalada en mi corazón. Primero me dijeron lo de Kobe, luego que Rick [Fox] también iba dentro y, por último, se supo que su preciosa hija Gianna era una de las fallecidas", agregó.

O’Neal comentó que le dijo a Bryant que anotara 50 puntos y la “Mamba Negra” respondió con 60 tantos frente a los Jazz de Utah. “A veces damos las cosas por sabidas. Chicos, con ustedes no hablo lo suficiente. El hecho de que no vayamos a poder bromear en la ceremonia del Salón de la Fama y decirnos ‘yo tengo cinco y tú cuatro’, ‘si hubiéramos permanecido juntos tendríamos diez’... Eso es lo único que hubiera querido, poder decirle algo... La última vez que hablé con él fue en el Staples, le dije que metiera 50 y se fue hasta 60. Ésa es la última vez que hablé con él y sólo deseo poder hablarle de nuevo”, concluyó.

