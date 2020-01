United vs City EN VIVO HOY miércoles 29 de enero desde el Etihad Stadium por semifinal de la Copa de la liga inglesa. La transmisión del partido va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN e incidencias con fotos y videos en Larepublica.pe.

Manchester City venció 3-1 al Manchester United en el duelo de ida. Los de Pep Guardiola tienen todo para llegar a la final de la Copa de la Liga inglesa, donde enfrentaría al Aston Villa, el primer clasificado a definir el torneo.

El Aston Villa consiguió este martes su clasificación para la final de la Copa de la Liga al eliminar al Leicester City con un tanto en el descuento. Hoy se conocerá su rival en la final del próximo 1 de marzo en Wembley, Manchester City o Manchester United, con ventaja para los ‘Citizens’, quienes ganaron en Old Trafford 3-1 en la ida.

El Manchester City parte con una ligera ventaja para acceder a la final gracias a los tantos de Bernando Silva, Riyad Mahrez y un autogol de Andreas Pereira mientras que el United descontó con tanto de Marcus Rahsford.

El partido de vuelta está programado para hoy 29 de enero a las 2:45 p.m. en el Etihad Stadium. El Manchester City busca una nueva final y el tricampeonato del certamen, en tanto que el Manchester United no gana este torneo desde el 2017.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: horarios en el mundo

- Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

- Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 p.m. (PT)

- México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

- Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

- Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.45 p.m.

- España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.45 p.m.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: canales en el mundo

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- China: PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Dinamarca: TV3 MAX, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Guatemala: Sky HD

- Internacional: Bet365

- Italia: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

- Rusia: Матч! Игра, Матч! Футбол 1

- España: DAZN

- Reino Unido: BBC Radio Manchester, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Football, TalkSport Radio UK

- Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur