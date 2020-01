Luis Aguiar sobre el fútbol peruano: “Es mucho más competitivo que el uruguayo”

Alianza Lima fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en el fútbol peruano y con miras a la Copa Libertadores 2020, se reforzó en todas sus líneas; incluso se habla de la posible incorporación de Beto da Silva. Sin embargo, la gran bomba fue el regreso de Luis Aguiar.

El Canario solamente estuvo una temporada en el cuadro Blanquiazul y salió campeón de la Liga 1. Su vuelta a Matute se gestó gracias a una llamada de Pablo Bengoechea, según contó en una radio de su país. Además, aseguró que el fútbol peruano es ‘mucho mejor’ que el Torneo uruguayo.

Y es que el volante de 34 años relató con molestia que ningún equipo Charrúa le hizo una oferta. Además, apenas hablo con el técnico aliancista, dijo que no la pensó dos veces y aceptó regresar al Perú. Participar en la Copa Libertadores 2020 fue otro de los motivos por el cual se puso nuevamente la camiseta Íntima.

“Sabía que iba a seguir jugando. Tenía opciones de Argentina, pero no quería irme, hasta que apareció el llamado de Pablo (Bengoechea) y me vine de cabeza. Arreglé en dos minutos. En Perú me siento cómodo y querido”, señaló.

Luis Aguiar sobre la Liga 1

“Es un campeonato que es mucho más competitivo que el uruguayo. En lo económico no tiene comparación con Uruguay y en el juego tampoco. La liga es mucho más competitiva porque hay más equipos que están bien, donde puedes ir y trabajar tranquilos. En Uruguay no es así. Lamentablemente es la realidad”, agregó.

“Me veo en un lugar donde en un mes estaré jugando Copa Libertadores contra Nacional, Racing de Avellaneda y Estudiantes de Mérida. Tenemos muy buen equipo. Si jugamos la copa como tenemos que jugarla, esta vez en la fase de grupos tenemos serias chances”, declaró en FM Del Sol.

Por otro lado, admitió que estuvo en un sueño en la Noche Blanquiazul, ya que fue ovacionado por todos los hinchas y fue recibido como un ídolo. “Uno se imagina que la gente lo quiere, pero no me había pasado nunca lo que viví el otro día. Fue emocionante”, manifestó el volante.