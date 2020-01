Representante de Beto Da Silva dejó mensaje a Alianza Lima y Sporting Cristal [FOTO]

Alianza Lima y Sporting Cristal son dos de los equipos que luchan constantemente el título nacional. Ambos clubes desean contratar a Beto Da Silva, quien ya está por desvincularse del Deportivo La Coruña de España.

José Hanan, representante de Beto Da Silva, impresionó a los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal con un mensaje vía Twitter sobre los sus respectivos clubes y el futuro de Bebeto.

Beto Da Silva saldría de Deportivo La Coruña.

PUEDES VER Jugadores que permanecieron en Universitario tras las eliminaciones ante Capiatá y Oriente Petrolero

“Mi respeto total por Alianza y Sporting Cristal, por sus hinchadas y por el fútbol peruano. Pase lo que pase le deseo a ambos equipos lo mejor, por el bien del fútbol merecen siempre estar en lo más alto. Buenas noches”, sostuvo el agente de Beto Da Silva.

El pasado y presente de Beto Da Silva no invitan a un análisis futbolístico, sino por algo fuera de las canchas. El ex Sporting Cristal ha jugado en el PSV, Gremio, Argentinos Juniors, Tigres y Deportivo La Coruña, sin embargo, nunca pudo hacerse un espacio en el equipo titular.

"Estoy muy contento, en una liga competitiva y un club histórico. Si el Dépor quiere que me quede; yo, feliz. Daré el máximo para ayudar a salir de esta situación. Si el Dépor no me quiere, tendría que irme, pero yo no quiero irme. Sé dónde estoy y sé lo que estoy jugando”, había señalado hace poco más de un mes Beto Da Silva, sin embargo, hoy su futuro parece estar lejos de España.