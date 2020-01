Melbourne

El número tres del mundo parecía tener todo en contra. Una advertencia por soltar un insulto al aire y encarar a la jueza de silla cuando el partido estaba empatado a un set y con ventaja para su rival de turno, el estadounidense Tennys Sandgren. Un minuto después pidió asistencia médica por una molestia en la pierna derecha y volvió a la cancha lejos de su mejor nivel. Todo parecía consumado.

Roger Federer inició el cuarto set cabizbajo; sin embargo, la experiencia apareció en el momento más difícil y ‘Su Majestad’ se levantó de siete match points en contra para llevar el duelo al quinto y decisivo episodio.

Sandgren no logró levantarse del golpe anímico que significa que la victoria se le vaya de las manos, mientras que el suizo de 38 años de edad olvidó sus males y aprovechó las dobles faltas del rival. Cuando el tenis (de Roger) le ganó a Tennys.

Tras la remontada, Federer sigue en busca de su sétimo título en el Abierto de Australia, torneo en el que registra 102 victorias y 15 semifinales; además, llegó a mil 512 partidos en su carrera, nunca se ha retirado. Algo tan increíble como toda su carrera.

El siguiente reto

El suizo aseguró creer en los milagros después del triunfo, ya que mañana, con dudas y molestias, deberá enfrentar a Novak Djokovic en las semifinales. El serbio venció por un 6-4, 6-3 y 7-6 a Milos Raonic. “Hoy tuve una suerte increíble, fui mejorando mi juego a medida que avanzaba el partido y que disminuía la presión. Hoy no merecía la victoria, pero aquí estoy y evidentemente muy contento. Tuve mucha suerte esta noche, ni siquiera sé qué hora es”, declaró el suizo luego de la sufrida victoria y afirmó que no está bien físicamente. “Esperemos que descubramos que no es nada malo”, agregó.

El dato

Dolido. El serbio Novak Djokovic no dudó en pronunciarse sobre el terrible accidente que le costó la vida a Kobe Bryant. “Fue uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Tuve la suerte de tener una relación personal con él en los últimos 10 años”, dijo.