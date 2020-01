En la previa del Universitario vs. Carabobo, la hinchada crema fue víctima de una cruel parodia de sus pares de Alianza Lima. En redes sociales viene circulando un video viral que es una edición de un cántico ‘merengue’ con el fondo musical de Tusa, el hit de moda de Karol G y Nicki Minaj.

El material audiovisual tienen cerca de 30 segundos de duración y cuenta con más de 56 mil reproducciones en Facebook. Fue el Comando Sur, barra principal de Alianza Lima, quien subió el clip que luego se volvió viral. Este ya cuenta con casi de 2000 compartidos, volviéndose un verdadero video viral.

Como sabemos, los merengues reciben esta noche a Carabobo por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2020. En el partido de ida el resultado quedó 1-1, score que juega a favor de Universitario porque cierra en su fortín con grandes posibilidades de conseguir un buen resultado para acceder a la siguiente fase.

Universitario vs. Carabobo | Hora del partido de vuelta

El partido de vuelta de Universitario vs. Carabobo se desarrollará este martes 28 de enero en el estadio Monumental de Ate. La hora de inicio es 7:30 pm (hora peruana) y 8:30 (hora de Venezuela).

Universitario vs. Carabobo: último triunfo de Universitario por Copa Libertadores

Un empate sin goles será suficiente para que Universitario clasifique a la siguiente ronda del torneo continental. No obstante, los jugadores cremas seguramente querrán regalarle a su hinchada un triunfo, resultado que obtuvo por última vez en la Copa Libertadores en la edición 2018. En aquella oportunidad, venció por 3-1 a Oriente Petrolero en el estadio Monumental, resultado que, no obstante, no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda por el 0-2 en contra de la ida.