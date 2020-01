Probablemente muchos hinchas no hayan asumido aún la magnitud de lo que se juega esta noche en el Estadio Monumental. El encuentro entre Universitario ante Carabobo de Venezuela (7:30 p.m. vía Fox Sports) es más que solo un pase a la segunda fase de la Copa Libertadores, hay mucho más en juego. Es el premio económico por clasificar, mejorar la imagen internacional y también ganar confianza para una temporada complicada.

El trámite del encuentro de ida, las opciones generadas por el cuadro ‘crema’ y el nivel discreto del rival, además de un resultado favorable en condición de visita, ponen todo a favor de la ‘U’. Con una actuación regular, similar a lo ya mostrado, la lógica nos dice que no tendría problemas en conseguir la clasificación. Es entonces que otros factores comienzan a tallar.

La historia es a veces caprichosa y, en su afán de demostrar su relevancia, tiende a repetirse. El cuadro de Ate carga un estigma que data desde el 2017 y que se reiteró al año siguiente. Primero fue Capiatá de Paraguay, que eliminó al cuadro peruano volteando una increíble serie en Lima (de un 3-1 en contra a un 4-3 en el global). Luego fue el boliviano Oriente Petrolero, que aprovechó un error fatal en los últimos minutos para dejar fuera a un grande de Perú que se veía envalentonado por un 3-0 en casa pero que por ese gol termina quedando fuera.

La presión es grande, los fantasmas rondan sobre el escenario deportivo, el partido no es un trámite. Hoy, Carabobo aparece como un rival accesible, pero también lo eran sus predecesores. El trabajo en el manejo de la presión será clave para Gregorio Pérez, un director técnico que tiene la experiencia y las herramientas suficientes para sobreponerse a los antecedentes, encapsular al grupo en una hermética burbuja de éxito para que salgan al campo a concretar una alegría que la hinchada ‘merengue’ viene esperando desde hace mucho tiempo.

Solo una duda

Pérez ya tiene un once y un sistema de juego definido. El estratega uruguayo opta por un 4-2-3-1 que le de un equilibrio tanto en defensa como en ataque. El equipo que saltará al gramado del Monumental será similar al que inició las acciones en la jornada de ida, pero con un cambio obligado por lesión y una duda que hasta el momento no se resuelve.

Rafael Guarderas no se recuperó de la contractura sufrida en Puerto Ordaz y Jesús Barco tomará su lugar en la primera línea de volantes. En el sector de ataque, Pérez deberá elegir entre Alejandro Hohberg y Luis Urruti para acompañar a Alberto Quintero, Donald Millán y Jonathan Dos Santos, la principal carta de gol en el ataque y quien consiguió el empate en Venezuela. La oncena la completan José Carvallo, Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán y Armando Alfageme.

Hohberg jugó la ida con algunas molestias y no mostró su mejor versión, Urruti lo reemplazó dejando buenas impresiones y no sería descabellado que le gane la pulseada. El volante uruguayo tiene buen control del balón y panorama para los pases, a diferencia de ‘Ale’ que brilla más en el juego individual.

Con solo resolver esa disyuntiva, Universitario saldrá a hacerle frente a la historia reciente para demostrar que no siempre pesa y que el destino puede ser escrito por uno mismo.

Jonathan Dos Santos - Delantero de Universitario

“La verdad es que me estoy enamorando de la ‘U’; su estadio, su complejo deportivo y su gente hacen que me enamore de este equipo. No me pesa ser el ‘9’, me gustan los desafíos y espero cumplir”.