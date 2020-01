La exfigura del Barcelona, Samuel Eto’o podría estar envuelto en un nuevo escándalo, luego de que una expareja apareciera y señalara que tuvo una hija con el camerunés el pasado mes de noviembre de 1999; la cual no es reconocida por el exjugador.

Adileusa Do Rosario, mamá de Erika (19 años), conoció al exdelantero camerunés en un centro nocturno en la capital española (Madrid), justo cuando ‘Sami’ integraba las filas del Real Madrid.

Samuel Eto’o prometió hacerse cargo de la niña, pese a terminar la relación con la madre, dio un número de teléfono falso y se marchó para siempre.

“Me quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije y la relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí que mi caso no era el único”, contó Adileusa, la exmusa del ariete africano.

Al no tener respuestas por parte de Eto’o, Dee Dee, como se le conoce a Adileusa Do Rosario, asistió al entrenamiento del conjunto ‘merengue’ con la pequeña con 15 días recién nacida.

“La vio, la cogió en brazos y me llevó enseguida a su coche, no quería que nadie nos viera. Aunque sí nos vio su compañero Roberto Carlos (exfutbolista de Brasil)”, añadió Do Rosario.

Luego de más de 19 años, Adileusa inició una pelea legal para recibir lo justo en relación a la carente pensión alimenticia a lo largo del crecimiento de la menor.