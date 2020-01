El suizo Roger Federer logró imponerse en un partido para el recuerdo frente al norteamericano Tennys Sandgren, quien ocupa la posición 100 del ranking ATP. Lo venció en cinco sets 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) y 6-3 en cuartos de final del Abierto de Australia. Tras el triunfo, clasificó a semifinales donde chocará con Novak Djokovic, actual número 2 del mundo.

Federer volvió a quedar cerca de la eliminación, ya que en tercera ronda, ante el local John Millman, necesitó remontar un 4-8 en el desempate del cuarto set para seguir en carrera y a la postre conseguir el triunfo que lo depositaba en cuartos de final.

Tras un gran primer set de 'Su Majestad’, Sandgren modificó su estrategia y sorprendió a Roger con un doble 6-2 que dejaba estupefacta a la grada presente en el Rod Laver Arena. En el cuarto set, el estadounidense estuvo a punto de sentenciar su victoria, pero Federer levantó siete match points y emparejó el cotejo para que todo se defina en el quinto set.

El impacto fue tal que el número 100 del ranking ATP se desmoronó y Roger aprovechó ese momento a la perfección para lapidar sus esperanzas con un 6-3 final. Aún así, ‘Rogelio’ no evitó el mea culpa. "Hoy no merecía la victoria, pero aquí estoy y evidentemente muy contento. Tuve mucha suerte esta noche, ni siquiera sé qué hora es”, confesó Federer.

“A veces uno se siente raro. Sentía un dolor en la ingle, mi pierna se tensaba un poco. No me gusta recurrir al médico, no me gusta mostrar mis debilidades. Esperemos que descubramos que en realidad no es nada malo”, completó el suizo.

El oriundo de Basilea no tiene tiempo de festejar la victoria, pues le espera un nuevo duelo ante su amigo Novak Djokovic. Por una de las semifinales del ‘Australian Open’ el segundo y tercero del mundo se enfrentarán por el cupo a una nueva final del Grand Slam australiano.