Malas noticias en La Florida. Ray Sandoval llegó a Sporting Cristal como una de las cartas de gol para esta campaña, pero una inoportuna noticia estaría a punto de trastocar los planes que se tenían en tienda celeste para el ‘Rayo’.

Según se conoció en las últimas horas, el delantero habría sufrido el recrudecimiento de su lesión en la rodilla y tendría que volver a ser operado, lo cual resultaría en un proceso de recuperación que lo alejaría de las canchas de juego de siete a nueve meses, de acuerdo a lo informado por la cadena ESPN Perú.

PUEDES VER Joazhiño Arroé ayudó a heladero que sufría por el inclemente calor y se llevó una lección de vida

De esta forma, el atacante se perdería prácticamente todo el tiempo que iba a durar su vínculo con los rimenses, pues llegó a préstamo por seis meses, con la opción de extender la cesión por seis meses más.

La idea del club bajopontino era tener en Sandoval una alternativa más para el ataque, considerando que en esta temporada el equipo afrontará la segunda fase de la Copa Libertadores y la Liga 1.

Ante este complicado panorama, el nombre de Luiz ‘Beto’ da Silva empezó a sonar para el cuadro del Rímac. El jugador no tiene continuidad en el Deportivo La Coruña, por lo que muchos ven su traspaso con optimismo. No obstante, Cristal no ha hecho ningún anuncio oficial sobre su exfutbolista.

Sporting Cristal: ¿Cuándo y contra quién juega por la Copa Libertadores?

El debut de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2020 será este jueves 6 de febrero, en condición de visita, contra el ganador de la llave entre Progreso de Uruguay y Barcelona de Ecuador. La vuelta de dicha serie se jugará el 13 del mismo mes, en el estadio Nacional.