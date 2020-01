Liverpool vs. West Ham EN VIVO ONLINE GRATIS en partido pendiente por la fecha 18 de la Premier League 2019-20 este miércoles 29 de enero. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN a partir de las 14:45 horas (horario peruano) en el ‘London Stadium’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Liverpool vs. West Ham EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Liverpool y West Ham, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Este miércoles West Ham United y Liverpool cumplirán con el partido correspondiente a la fecha 18 de la liga inglesa. Cotejo suspendido porque el cuadro de Anfield disputaba el Mundial de Clubes; certamen en el que terminaría levantando el trofeo.

West Ham, por su parte, atraviesa un presente diferente al de los ‘reds’. Hace tres jornadas que los ‘Hammers’ no conocen de victoria y aun siguen sin reponerse en la Premier League.

Liverpool llega a este compromiso tras empatar, sorpresivamente, contra el Shrewsbury por la FA Cup, por lo que tendrán que dar vuelta a la página en el choque de vuelta. Por la Premier League, los de Jürgen Klopp caminan derecho hacia el título (67 puntos).

¿Cuándo es el partido Liverpool vs. West Ham por la Premier League?

El partido Liverpool vs. West Ham EN VIVO por la Premier League 2019-20 está programada para este miércoles 29 de enero a partir de las 14:45 horas (horario peruano) desde el ‘London Stadium’.

¿A qué hora juegan el partido Liverpool vs. West Ham por la Premier League?

- Liverpool vs. West Ham en Perú: 2:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Ecuador: 2:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Colombia: 2:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en México: 1:45 pm.

- Liverpool vs. West Ham en Argentina: 4:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Uruguay: 4:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Chile: 4:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Paraguay: 4:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Bolivia: 3:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Venezuela: 3:45 pm

- Liverpool vs. West Ham en Brasil: 4:45 p.m.

- Liverpool vs. West Ham en España: 9:45 p.m.

- Liverpool vs. West Ham en Italia: 9:45 p.m.

¿Dónde ver el partido Liverpool vs. West Ham por la Premier League?

La transmisión del partido Liverpool vs. West Ham será transmitido EN VIVO por la cadena internacional ESPN en todas sus plataformas.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 2 Serbia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Sportklub 2 Croatia

República Dominicana: RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport 1, Canal+ Sport, Free, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Irán: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Iraq: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Italia: Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV

Martinica: RUSH

Mauritania: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos: Ziggo Sport Extra

Nueva Zelanda: Spark Sport

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Puerto Rico: RUSH

España: DAZN

Suiza: Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, RMC Sport 1, Canal+ Sport

Siria: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Estados Unidos: SiriusXM FC, NBC Sports App, NBCSN

Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur