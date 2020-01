Diego Penny culminó con éxito dos másteres en gestión deportiva

View this post on Instagram

Gracias a Dios por darme la posibilidad de seguir incrementando mis conocimientos y capacitarme al máximo en los mejores lugares y con las mejores personas! Bendecido siempre 🙏🏻 gracias a mi familia por el apoyo y paciencia! Seguimos en la lucha... 💪🏻⚽️ 📜 Máster en Gestión deportiva! 📜 Máster internacional en negocios y Administration del Fútbol! #futbol #deporte #cruyffinstituteperu #cruyfflegacy #cruyffinstitute #vamosxmás ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️