Colo Colo vs. Palestino EN VIVO HOY martes 28 de enero desde el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Primera División de la Liga de Chile. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana) por señal de CDF Premium e incidencias en Larepublica.pe.

Hace más dos meses el país sureño se sumergió en una profunda crisis en la cual miles de personas salieron a las calles a protestar y la situación hizo que el campeonato doméstico se suspendiera. Esta semana se reinició el torneo y el cuadro dirigido por Mario Salas tiene la consigna de sumar de a tres para iniciar con el pie derecho la temporada.

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Liga de Chile?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos: 6.30 p.m. (ET) / 3.30 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.30 p.m.

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido por la Liga de Chile?

Chile: CDF HD, CDF Premium

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (Al día siguiente)El conjunto Albo llega motivado debido a que el pasado miércoles se consagró campeón de la Copa Chile tras vencer a la Universidad de Chile. Anteriormente solo había un encuentro amistoso con Godoy Cruz, el cual quedó empatado 2-2. La última vez que jugó en el certamen local fue a mediados de octubre contra Huachipato.

Sin embargo, no todo es felicidad en el 'Cacique' porque el entrenador Salas tiene varias bajas, por lesión y el Torneo Preolímpico Sub-23. Nicolás Blandi y Matías Fernández no estarán, el primero presento un desgarro en la pierna derecha y el segundo arrastra desgaste físico y no estaría al cien por ciento. Pablo Mouche y Matías Zaldivia tampoco están en recuperados totalmente.

Palestino, por su parte, no ha disputado ni un solo cotejo desde que se paralizó la Liga y el último que jugó fue el pasado 15 de octubre cuando cayó por 3-2 ante Cobresal de visita. Contra Colo Colo, los árabes se midieron en agosto del 2019 y el resultado quedó igualado (2-2) en el estadio Municipal de La Cisterna.

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO:Posibles alineaciones

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Felipe Campos, J.M. Insaurralde, Ronald De la Fuente; Carlos Carmona, César Fuentes, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Gabriel Costa.

Palestino: Cristián Guerra; Diego Soto, Estaban Carvajal, Sebastián Silva, Vicente Fernández; Agustín Farías, Jorge Araya, César Cortés, Luis Jiménez; Renato Tarifeño y Leandro Benegas.

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO: ¿En dónde ver el partido por la Liga de Chile?

CDF Premium

Movistar ► 486 SD / 896 HD

Claro TV ► 190 SD / 490 HD

Entel TV ► 242 SD / 243 HD

VTR ► 165 SD / 855 HD

DTV ► 631 SD / 1631 HD

GTD/TELSUR ► 71 SD / 845 HD

Tu Ves ► 504 SD

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido por la Liga de Chile? | Mapa

Colo Colo vs. Palestino EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Liga de Chile?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Colo Colo vs. Palestino EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finaliz