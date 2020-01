WWE RAW [EN VIVO vía Fox Sports 2]: Resaca e incidencias del Royal Rumble 2020

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 27 de enero desde el AT&T Center de San Antonio, Texas con toda la resaca del Royal Rumble 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias con fotos y videos a través de Larepublica.pe.

Drew McIntyre sorprendió a todos ayer domingo al consagrarse como el campeón de la Batalla Royal Masculina luego de eliminar al gran favorito de la noche, Roman Reigns. El luchador escocés dio el primer batacazo cuando eliminó a Brock Lesnar, quien había salido en el primer lugar y había eliminado a 13 superestrellas.

La Bestia confirmó su presencia para esta edición de Monday Night Raw junto a Paul Heyman, que dijo que el campeón ganaría el Royal Rumble. McIntyre también podría aparecer y quizás tengan un tenso careo o cruce de palabras; de esta manera, se confirmaría su enfrentamiento en Wrestlemania 36 por el título Universal.

Charlotte también brillo en la Serie de la Batalla Royal Femenino al obtener coronarse campeona. La Reina se quedó con el primer puesto al sacar de carrera a Shayna Bazsler, unas de las candidatas a obtener el triunfo. La hija de mítico Ric Flair estará hoy en la marca roja y quizás de a conocer su respuesta sobre a quién retará en el Show de los Inmortales.

The Nature Girl puede elegir a retar a Bayley y Becky Lynch, pero todo parece indicar que irá por la irlandesa, quien derrotó a Asuka y retuvo el campeonato de mujeres de Raw. En el 2019 obtuvo el título de SmackDown tras vencer a la ex The Hugger, pero días después lo perdió ante ella misma.

Seth Rollins podría haberse ganado un nuevo enemigo luego de su participación en Royal Rumble. Y es que contó con la ayuda de AOP y de Buddy Murphy, y así pudo eliminar a varios peleadores. Aleister Black fue uno de ellos y quizás se una a Kevin Owens, Samoa Joe y Rey Mysterio para acabar con la facción del ‘Messiah’.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se juega el evento de WWE? | Mapa

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.