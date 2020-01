Las críticas a Christopher Olivares no cesan tras el Perú vs. Paraguay. El joven delantero de la selección peruana Sub 23 fue sindicado como uno de los elementos que vienen mostrando un bajo nivel en el Preolímpico 2020. Los comentarios incluso llegaron por parte de su padre, Percy Olivares, quien desde el programa deportivo en el que es comentarista no tuvo reparos en hablar de su primogénito.

El exfutbolista de Sporting Cristal, además de evaluar el desempeño del ‘9’ de la Bicolor, aprovechó en enviar un mensaje a las nuevas generaciones que se encuentran luchando por destacar en el deporte rey.

“Que la gente se quite la imagen de que si tengo un hijo jugando en la selección, significa que no tengo que hablar. Christopher jugó el peor partido que le he visto (en su carrera). No hay ningún misterio con eso. Yo jugué muchos partidos y peores que ese. Termine siendo importante. Este es un mensaje para todos los chicos, hay que aprender de eso”, manifestó el popular Zancudo en ESPN FC Perú.

“El chico no puede evitar las críticas, menos en esos tiempos. ¿Qué es lo inteligente? Tienes que seguir adelante sí o sí. Lo importante es que si aprendes o no aprendes”, añadió el ahora comentarista deportivo.

En el duelo ante Paraguay, Christopher Olivares de 20 años de edad, fue sustituido a los 53’ cuando el marcador estaba en contra por 2-0. Al final, con los cambios que hizo Nolberto Solano, la Blanquirroja logró remontar el partido 3-2 que los deja con vida en el Preolímpico Sub 23.