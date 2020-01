Perú vs. Uruguay Sub 23: Tareas por resolver para ganar

Mañana, la selección Sub 23 juega un partido decisivo para buscar la clasificación a Tokio 2020 cuando enfrente a Uruguay (6:00 p.m. vía América TV). El equipo de Solano consiguió su primer triunfo en el Preolímpico Sub 23 al vencer a Paraguay por 3-2. La ‘blanquirroja’ suma dos partidos en el torneo, una derrota ante Brasil que pudo ser empate por las opciones generadas por Perú y una épica remontada ante el cuadro guaraní. Ambos resultados hablan en el papel de una más que aceptable participación, sin embargo lo que se ve en materia de juego deja mucho más para el análisis y no es tan auspicioso.

Más allá de mostrar empuje y amor propio, en el aspecto futbolístico hay deudas pendientes que deben ser corregidas.

1. Consolidar una propuesta

Perú no tiene un funcionamiento ofensivo fijo. En las pocas veces que el equipo puede salir jugando se evidencia la falta de unificación en el pensamiento colectivo. La excesiva tendencia de rifar el balón hacia adelante sin siquiera intentar hilvanar dos o tres pases, hablan de una confusión en la propuesta inicial. Perú intenta llegar al área rival pero no sabe cómo. Debe resolverlo en un partido determinante ante los ‘charrúas’.

2. Formación acorde con el sistema

La propuesta, que de por sí no es clara, no se encuentra con la alineación. A veces Perú busca velocidad por bandas pero Marcos López sigue estancado como lateral, a veces buscan pases largos pero Jairo Concha, el mejor ejecutor, y Gonzáles Zela, el mejor receptor, son suplentes.

En esos casos, son muchas veces las individualidades las que salvan partidos, no obstante hay jugadores que siguen siendo titulares pero que no se hayan en el campo. El caso más claro es el de Christopher Olivares que lució muy errático en ambos encuentros, tanto en fútbol como en el aspecto mental.

3. Eficacia de cara al arco rival

En partidos para torneos cortos, cada opción de gol es clave y pese a que este grupo de jugadores ya tiene experiencia en primera, no hay jerarquía para la resolución. Ante Brasil se perdieron muchas oportunidades y con Paraguay fueron los errores propios de la defensa rival los que propiciaron los tantos nacionales. Las que tengamos, tenemos que meterlas, mañana arranca Gonzáles Zela en el ataque bicolor y se espera un ataque más agresivo.