Luis Miguel Tarrillo Sánchez, más conocido como Piri, fue una de las promesas del fútbol lambayecano, integró la Selección Sub 17 de César Chalaca Gonzáles, en la que compartió equipo con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, entre otros; sin embargo, por azar del destino dejó la carrera futbolística para dedicarse a emprender un negocio de venta de ropa de niños en Lima.

Según refieren los familiares, en la madrugada del 19 de octubre del 2014, Piri y dos amigos regresaban de una reunión en la que habían bebido licor; tomaron un taxi de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho y en un tramo de la ruta otro vehículo los intercepta con la intención de asaltarlos. Piri y uno de sus amigos bajan del carro, mientras que el otro amigo fue llevado con rumbo desconocido en el taxi, en tanto que el vehículo que los interceptó los siguió.

El exfutbolista y su acompañante divisaron a uno de los supuestos ladrones y le increparon hacia dónde habían llevado a su otro amigo. En la negativa de este por dar respuesta, hubo golpes.

No obstante, cuando los efectivos de la Policía Nacional intervienen no se investiga qué pasó con el amigo al que se llevó el taxi que —según los mismos familiares de Piri— habría sido encontrado después de varios días golpeado y abandonado, sin embargo, no hay denuncia al respecto.

Los familiares de Tarrillo Sánchez señalan que se ha cometido una injusticia, pues habrían varias situaciones que no se han considerado en los atestados policiales.