Jerry West afirma que muerte de Kobe Bryant fue el peor día de su vida

Jerry West, leyenda viva del baloncesto y exgerente general de Los Ángeles Lakers, dio una entrevista para ABC en la que comparte su pesar por el sensible fallecimiento de Kobe Bryant, quien sigue siendo el cuarto mejor anotador en la historia de la NBA.

El espigado exbasquetbolista, quien es famoso por ser la silueta del logo de la NBA, no solo fue el encargado de llevar a ‘Black Mamba’ a los Lakers, sino que considera que su relación fue más allá del ámbito deportivo. Jerry West no solo lo admira por el legado con la institución angelina y el básquetbol; su relación personal era bastante cercana, West lo consideraba un hijo.

“Estoy totalmente devastado por esta noticia, es uno de los peores día de mi vida”, dijo Jerry West para ABC en una entrevista en la que se notó que el exbasquetbolista está muy sentido por la repentina muerte de Bryant.

Cuando apenas tenía 17 años, Kobe Bryant llegó a Los Ángeles Lakers de la mano de Jerry West, quien fue el principal responsable de convencerlo. West y su familia fueron un soporte importante para ‘Black Mamba’, pues estuvieron siempre presentes en los entrenamientos, a los cuales llevaban a Kobe en su auto personal.

“Después de eso, pensé en los primeros días, cómo lo ayudé en Los Ángeles, viéndolo crecer como jugador, siendo su segundo padre. Tenía 17 años, todavía no podía conducir, mi hijo Ryan lo llevó a entrenar. Hay niños que lo amaban y lo miraban con admiración ... Él es más que un jugador de básquetbol. Un hombre que inspiró a millones, no sólo aquí en este estado, no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todos lo amaron. Para mí, este es un día terrible”, declaró West en la intervención.

¿Piden cambiar el logo de la NBA?

Fue a través de las redes sociales que los aficionados hicieron este pedido especial para conmemorar al talentoso alero a través de #MakeKobeTheLogo.

Incluso, jugadores como el escolta Jamal Crawdford, considerado uno de los mejores números '6′ en la historia de la Liga, hizo una publicación refiriéndose a esta solicitud de los fanáticos para resaltar la trayectoria de Kobe Bryant.

En Change.org, alrededor de 300 mil personas colocaron su firma para que el dibujo del contorno de Kobe Bryant sea la nueva imagen de la NBA. Además, se puede leer el texto original del pedido iniciado por un usuario llamado Nick M.