Las expresiones de dolor por la muerte de Kobe Bryant se manifiestan en todos lados, y la más afectada es la jornada que se vivió en la NBA en la cual diversas figuras entraron en llanto al homenajear al desaparecido deportista.

El DT de Los Angeles Clippers, eterno rival de los Lakers, Doc Rivers lloró desconsoladamente al referirse a la partida de Kobe Bryant, a quien señaló como una persona especial dentro y fuera de las canchas de básquet.

En plena entrevista, Rivers no ocultó su malestar por la muerte por la estrella de la NBA y con la voz entrecortada reconoció a Kobe Bryant como un oponente referente.

“No tengo mucho que decir. La noticia es devastadora para cualquiera que lo conoció. Significa mucho para mí, era un gran rival. Es lo que quieres en el deporte. Tenía ese ADN que pocos atletas pueden tener, los Tiger Woods, los Michael Jordan”, manifestó previo a la jornada de partidos.

“Es una gran pérdida para la liga. Creí que todavía tenía mucho por dar, nunca lo vi tan feliz. Todos tenemos que ser fuertes. Nos reímos y bromeamos sobre la mentalidad de ‘Mamba’ y ahora todos la vamos a necesitar. Hoy todos somos Lakers”, declaró.

Doc Rivers y Kobe Bryant en un partido de la NBA.

Además resaltó la consideración y respeto que se ganó Kobe Bryant en la comunidad del baloncesto, incluso a pesar de haber competido durante muchos años por el título de la NBA.

“Creo que hay gente que piensa que porque compites con alguien a veces no tienes relación con ellos y no te caen bien, pero es totalmente opuesto. A veces mientras más compites, más respeto tienes por ese rival. Así es como yo me sentí con Kobe”, sentenció Doc Rivers.