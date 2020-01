La selección peruana Sub 23 tuvo una gran remontada ante Paraguay por el Torneo Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020. Gonzáles Zela, Caranza y un autogol de Arzamendia le dieron la victoria a la blanquirroja, no obstante, el gran señalado como responsable del bajo nivel del equipo es el delantero Christopher Olivares.

Paraguay empezó ganando con un tanto de Raúl Salcedo desde un tiro de esquina. Tras esto, Sergio Díaz aprovechó un error en salida de la selección peruana y marcó el segundo gol. En el segundo tiempo, el bajo nivel de Christopher Olivares obligó a que sea cambiado por Gonzáles Zela.

Christopher Olivares fue cambiado y Perú remontó el duelo ante Paraguay.

La primera pelota que Gonzáles Zela tocó fue el descuento para la selección peruana. Pocos minutos después, Luis Carranza aprovechó un error del arquero paraguayo y puso el empate. A poco del final, Arzamendia, defensor paraguayo, anotó en propia puerta para que la blanquirroja se lleve su primera victoria por el Torneo Preolímpico Sub 23 de Colombia 2020.

“Es un adefesio de jugador de fútbol”, “No parecía tan mal jugador, no sé qué le pasó”, “Está en nada, le falta mucho”, “No se trata de destruir jóvenes, pero no tiene nada qué hacer en una selección”, “Qué terrible pecho frío y displicente”, “¿Es futbolista?”, fueron algunas de las opiniones en redes sociales sobre Christopher Olivares.