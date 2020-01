Atlas cae ante Tigres y suma su segunda derrota consecutiva en Liga MX [VIDEO]

Atlas no pudo contra el poderío de André Pierre Gignac y compañía y terminó sucumbiendo por 2-1 ante el equipo que dirige Ricardo ‘Tuca’ Ferreti. El delantero francés y el colombiano Luis Quiñones fueron los que marcaron los goles para darle la victoria a Tigres por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Los Tigres, quienes fueron locales en el Estadio Universitario, trataron de ejercer presión sobre su rival durante los primeros minutos de juego. Luego de un par de llegadas al área de Gignac, en el minuto 10 apareció Luis Quiñones para rematar de zurda tras un contragolpe y una asistencia perfecta del ecuatoriano Jordán Sierra.

El conjunto del ‘Tuca’ Ferreti bajó las revoluciones del juego y permitió que Atlas tome cierto protagonismo de las acciones. A los 20 minutos, el argentino Germán Conti conectó de cabeza y el balón pasó cerca del poste.

Para el segundo tiempo, los dirigidos por Leandro Cufré encontrarían la paridad por la vía penal. El juez del encuentro vio que Luis Rodríguez derribó a Édson Rivera y no dudó en cobrar penalti. Jeraldino fue el encargado de intercambiarlo por gol y decretar el 1-1 parcial.

¡Triunfo con invitado de honor!



Gerónimo Barbadillo, histórico jugador de @TigresOficial, estuvo en el Universitario y fue reconocido por su trayectoria, que incluye 2 títulos de Liga (77-78, 81-82).



Esta noche, el ex jugador también fue parte del protocolo de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/fXJiB5gsop — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 26, 2020

Atlas se convenció de buscar la victoria y casi encuentra la ventaja tras los remates de Jeraldino y Rivera. Pero, cuando mejor jugaban los pupilos de Cufré fue el momento en que los locales encontraron el gol. En el minuto 64, un error en salida permitió que Tigres recupere el balón y Gignac se encargue de poner el 2-1 después de quedar mano a mano con el portero Camilo Vargas.

Al final, y pese a los intentos de los ‘Zorros’, Tigres se llevó la victoria con un marcador de 2-1. Con esta derrota, Atlas suma su segundo encuentro sin conocer la victoria, no ganan desde la primera fecha.

“El partido estaba para los dos lados. No me voy contento con el resultado no le puedo exigir más que eso, porque dejaron la vida en cada pelota. Ni siquiera fue un error de nosotros el segundo gol de ellos, porque nuestro jugador fue a trabar la pelota. Estoy orgulloso de este plantel”, dijo Leandro Cufré al final del partido por Liga MX.

A falta de los partidos de hoy domingo 26 de enero, la tabla de posiciones de la Liga MX muestra a Tigres en la octava casilla con cuantro puntos, mientras que Atlas se quedó en la décimotercera ubicación con tres puntos.