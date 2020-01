Este sábado, la selección peruana sub-23 superó a Paraguay por 3-2 en la segunda fecha del Preolímpico 2020 y a pesar que el encuentro terminó positivo para la blanquirroja, los hinchas no quedaron conformes sobre todo con Christopher Olivares.

El delantero del equipo de Nolberto Solano no tuvo una buena noche en el compromiso que protagonizó la selección sub-23, pues la conexión con el resto del elenco en la cancha no tuvo éxito, por lo cual fue blanco de duras críticas.

Instagram de Christofer Olvares

El nombre de Christopher Olivares fue mencionado en diversas ocasiones para resaltar que no ha sido una buena noche en el Perú vs. Paraguay, pero no fue todo, pues los comentarios en su contra llegaron hasta su cuenta personal de Instagram, por lo cual se vio obligado a ocultar sus fotos.

Sin embargo, poco tiempo después dejó la imagen en la que luce la camiseta de la selección peruana como única foto de la red social, en la cual más de un usuario evidencia la rotunda decisión que tomó al ocultar el resto de fotografías.

Instagram de Christofer Olvares

Como se recuerda, Christopher Olivares fue titular en el once de la selección peruana sub-23, y durante su presencia el equipo nacional perdía por 2-0 ante Paraguay, y en su salida (a los 53 minutos) Sebastián Gonzales Zela hizo de su relevo y logró anotar poco tiempo después de pisar el gramado.

No obstante, el entrenador Nolberto Solano afirmó que confía en la capacidad de su pupilo. “Nos va a dar mucho cuando se destape”, expresó.