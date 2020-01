Partidos de HOY domingo 26 de enero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de España, México, Argentina, Alemania, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

PUEDES VER Hinchas del Barcelona piden que Paolo Guerrero sea el reemplazante de Luis Suárez [FOTOS]

Partidos de hoy por liga de fútbol | Domingo 26 de enero de 2020

En esta nueva jornada de partidos, se enfrentan los Pumas vs Monterrey, Boca Juniors vs Independiente, el Real Madrid vs Real Valladolid, entre otros.

No dejes de revisar los resultados y seguir los encuentros por la transmisión de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

13:00 Pumas UNAM vs Monterrey

18:00 Necaxa vs Atlético San Luis

20:00 Juárez vs Morelia

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:35 Banfield vs Patronato

15:35 Defensa y Justicia vs Talleres Córdoba

17:40 Racing Club vs Atlético Tucumán

19:45 Boca Juniors vs Independiente

Partidos de hoy: La Liga

6:00 Atlético Madrid vs Leganés

8:00 Celta de Vigo vs Eibar

10:00 Getafe vs Real Betis

12:30 Real Sociedad vs Mallorca

15:00 Real Valladolid vs Real Madrid

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Internazionale vs Cagliari

9:00 Hellas Verona vs Lecce

9:00 Sampdoria vs Sassuolo

9:00 Parma vs Udinese

12:00 Roma vs Lazio

14:45 Napoli vs Juventus

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Werder Bremen vs Hoffenheim

12:00 Bayer Leverkusen vs Fortuna Düsseldorf

Partidos de hoy, domingo 26 de enero de 2020

Francia - Ligue 1

9:00 Olympique Lyonnais vs Toulouse

11:00 Nantes vs Bordeaux

15:00 Lille vs PSG

Portugal - Primeira Liga

10:00 Tondela vs Vitória Setúbal

10:00 Famalicão vs Santa Clara

10:00 Belenenses vs Portimonense

12:30 Paços de Ferreira vs Benfica

15:00 Desportivo Aves vs Boavista

Inglaterra - FA Cup

8:00 Manchester City vs Fulham

9:55 Tranmere Rovers vs Manchester United

12:00 Shrewsbury Town vs Liverpool

Chile - Primera División

10:00 Santiago Wanderers vs Universidad Católica

16:00 Huachipato vs Universidad Chile

18:30 Unión Española vs Deportes Iquique

19:30 Colo-Colo vs Palestino

PUEDES VER Kevin Quevedo podría llegar a Morelia o Querétaro, según prensa mexicana

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: domingo 26 de enero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, domingo 26 de enero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports