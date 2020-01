Kobe Bryant, considerado uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, murió a los 41 años en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), informó el portar TMZ Sports.

El exjugador de Los Angeles Lakers viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. Según agrega TMZ Sports su esposa, Vanessa Bryant, ni sus hijos estaban en la nave.

Uno de los mayores logros, además de los cinco anillos que conquistó en la NBA, fue el Oscar que ganó en 2018 con el cortometraje animado “Dear Basketball” (Querido Baloncesto), una pequeña pieza inspirada en un poema suyo al básquet cuando se retiró en 2015 y que fue creada junto al veterano animador Glen Keane y la música de John Williams.

La carta de Kobe Bryant en su retiro del básquet

"Querido baloncesto,

Desde el momento en el que empecé a ponerme los calcetines de jugar de mi padre, disparando mi imaginación con tiros ganadores en el Great Western Forum, supe que una cosa era verdad: quedé enamorado de ti.

Un amor muy profundo al que le entregué todo, desde mi mente y mi cuerpo hasta el alma y el espíritu.

Siendo un niño de seis años, profundamente enamorado de ti, nunca vi el final del túnel, solo me veía a mí mismo corriendo para salir de uno.

Y corrí, corrí hacia arriba y abajo de cada cancha, después de cada balón perdido, por ti. Exigiste mi empuje, te di mi corazón, porque eso vino con mucho más.

Atravesé el sudor y el dolor, no porque el desafío me llamase, sino porque TÚ me llamaste. Hice todo por TI, porque eso es lo que tú haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me has hecho sentir.

Concediste a un pequeño niño de seis años su sueño Laker, y siempre te amaré por ello. Pero no puedo amarte de manera tan obsesiva por mucho más tiempo. Esta temporada es lo último que tengo que dar. Mi corazón puede atajar los golpes, mi mente puede lidiar con la dura rutina, pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós.

Y eso está bien. Estoy listo para dejarte ir. Quiero que lo sepas para que ambos podamos saborear cada momento que dejamos juntos. Los buenos y los malos. Nos hemos dado todo lo que tenemos mutuamente.

Y los dos sabemos que no importa lo que haga después, siempre seré ese niño con los calcetines y cubos de basura en la esquina: “05 segundos en el reloj, balón en mis manos 5… 4… 3… 2… 1”

Siempre te amaré, Kobe".